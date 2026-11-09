وأضاف بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه "إذا استجابت الولايات المتحدة لمطالب إيران، فستشهد المنطقة تطورات إيجابية خلال يومين، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز".

وأوضح أن المقترح الإيراني السابق كان ينص على التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق خلال يومين، بدلا من 7 أيام في المقترح الأولي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، الإثنين.

وقال بقائي: "هذه ليست مطالب غير معقولة، بل هي مطالب من شأن التخلي عنها أن يعرض مصالحنا وأمن المنطقة على حد سواء للخطر".