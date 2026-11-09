وأضاف المسؤول ‌لوسائل إعلام رسمية إيرانية أنه ⁠لم ​تمر ⁠أي ​سفن غير مصرح ​لها عبر هذا الممر البحري خلال ​الليل.

وتقول طهران إنها تسيطر على المضيق، وتستهدف فيه بانتظام سفنا لا تسلك المسار الذي حددته بمحاذاة سواحلها.

وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة منذ أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية وتقوم بمواكبة ناقلات نفط تعبر المضيق الذي كان قبل الحرب ممرا لنحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتراجعت وتيرة الحرب بشكل ملحوظ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل، إلا أن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الضربات من حين لآخر.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أن واشنطن استهدفت منشأة للدفاع الجوي في جزيرة قشم بـ"هجوم محدود".

وتسبب التوتر في هرمز بارتفاع أسعار المحروقات عالميا منذ بدء الحرب.