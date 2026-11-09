وجاء تصريح قوه ردا على سؤال بشأن تحقيق تعتزم شركة إنفيديا إجراءه للتحقق مما إذا كان رئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، على علاقة بسيدة صينية مررت معلومات إلى بكين.

كانت تقارير إعلامية أميركية عن محاولة محتملة للاستخبارات الصينية لاستهداف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، قد أثارت تساؤلات بشأن حماية الرقائق المتقدمة وفاعلية القيود التي تفرضها واشنطن على وصول الصين إليها.

ولم تؤكد السلطات الأميركية هذه التقارير رسميا، فيما تكتسب القضية حساسيتها من دور هوانغ في النقاش بشأن تصدير الرقائق وعلاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن أهمية الشبهات ترتبط بمكانة إنفيديا في قطاع الرقائق المتقدمة، وبقدرة رئيسها التنفيذي، في تقديره، على التأثير في قرارات إدارتَي جو بايدن وترامب بشأن صادرات هذه التكنولوجيا.

أوضح مسعد أن هوانغ عارض فرض قيود أميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، مستندا إلى أن هذه القيود قد تدفع بكين ودولا أخرى إلى تطوير بدائل أو البحث عنها، فضلا عن المصالح التجارية المرتبطة بتلك الصادرات.

ويرى مسعد أن التقارير أعادت طرح أسئلة بشأن مواقف هوانغ السابقة، لكنها لا تثبت أن الاستخبارات الصينية تمكنت من استهدافه أو التأثير فيه.

وأضاف أن المعلومات ظهرت في تسريبات إعلامية خلال اليومين السابقين للمقابلة، وأنه لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن علم ترامب بها.