وقال قرقاش، خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، إن المنطقة ينبغي أن تتهيأ لفترة طويلة من الضبابية، لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إرساء نظام إقليمي مستقر أمرا مفروغا منه.

وأضاف أن عواقب الحرب الأميركية على إيران "قد تستمر لفترة طويلة"، ما يتطلب من الإمارات الاستثمار في قدراتها الدفاعية، والحفاظ على قوة ردع يمكن التعويل عليها، وتوطيد شراكاتها الأمنية الدولية.

وأشار قرقاش إلى أن الإمارات عارضت الحرب الأميركية على إيران منذ بدايتها، مذكرا بأنه قال في كلمة ألقاها في المنامة في الأول من نوفمبر، إن بلاده "مستعدة للأسوأ"، وسط مخاوف إقليمية من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، ورد طهران بمهاجمة دول الخليج، كما فعلت في وقت سابق من العام الجاري.

ولفت قرقاش إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة لفترة طويلة سيستدعي من الإمارات مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع إيران وشركائها الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن بعض أوجه هذا التواصل الدبلوماسي قد تحكمها في الأمد القريب، بحكم الضرورة، اعتبارات عملية تقوم على المصالح المتبادلة، دون أن يحدد طبيعة هذه الاعتبارات.

وقال قرقاش إن الحرب أظهرت أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين الإمارات وواشنطن، موجها الشكر إلى فرنسا وإسرائيل واليونان ومصر والهند على "دعمها وتضامنها".

وتأتي تصريحات قرقاش بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إنه لا يعتقد أن تحقيق انفراجة في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب أمر وشيك.