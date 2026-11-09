وقال ترامب لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، عندما سُئل عما إذا كان سيدعم أحد المرشحين: "على الأرجح، لكن ليس بالضرورة".

وجاءت إجابة ترامب في المقابلة التي بثت الأحد حاملة لاحتمالي الموافقة والرفض في الوقت نفسه.

فعلى مدى عقد كامل، كان الطريق إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري يمر عبر الحصول على موافقة رجل واحد، هو ترامب.

لكن بعد أيام قليلة من إخفاق دعمه في ضمان فوز عدد من مرشحيه في الانتخابات النصفية، رفض الرئيس الأميركي تأكيد ما إذا كان يعتزم استخدام نفوذه مجددا لدعم أحد المرشحين.

ويضع هذا الموقف الطامحين إلى الترشح للرئاسة عام 2028 أمام معضلة سياسية، تتمثل في تحديد ما إذا كان تأييد ترامب يمثل ميزة تساعدهم على الفوز بالانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري، أم عبئا قد يضر بفرصهم في الانتخابات الرئاسية العامة المقررة في نوفمبر 2028.

كما أن تصريح ترامب بأنه ربما يكون "من الأفضل عدم التدخل" جعل هذا التساؤل مطروحا بصورة علنية.

ومن خلال امتناعه عن اختيار خليفة سياسي بعينه، يترك ترامب جميع المرشحين المحتملين في حالة ترقب، ويحتفظ لنفسه بموقع محوري في سباق لا يستطيع المشاركة فيه شخصيا، فالتعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي يمنعه من تولي الرئاسة لولاية ثالثة.

ماذا قال ترامب عن انتخابات 2028؟

ردا على سؤال عن العوامل التي سيأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بدعم أحد المرشحين المحتملين، قال ترامب: "لا أعرف. لدينا مجموعة هائلة من الشخصيات المؤهلة. أعني أن هناك عددا كبيرا جدا من الأشخاص الذين تربطني بهم علاقات ممتازة".

وعندما سئل عن الأسماء التي يمكن أن تضمها هذه القائمة، باستثناء نائب الرئيس، أجاب ترامب بذكر اسم واحد: "حسنا، أعتقد أن ماركو رائع"، في إشارة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ورجح ترامب أن يستمر روبيو في منصبه الحالي قائلا: "أعتقد ذلك. أعني أنه يحب عمله بالتأكيد، ويؤدي أداء ممتازا. إنه يقوم بعمل رائع للغاية".

ورفض الكشف عن أسماء أخرى، مضيفا: "هناك كثيرون غيره، وأفضل عدم ذكر أسمائهم. هناك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الممتازين. أعرفهم جميعا، وأكن لهم تقديرا كبيرا"، حسبما نقل موقع "نيوزويك".

وبدا أن قرار ترامب بشأن دعم مرشح جمهوري في انتخابات 2028 لا يزال غير محسوم، حيث قال: "قد أتدخل وقد لا أتدخل. لا أعرف. ربما يكون من الأفضل لي ألا أتدخل".

وتابع: "أعتقد أن تدخلي سيؤدي دورا كبيرا إذا قررت ذلك، لأن قدرتي على التأثير من خلال التأييد كانت قوية للغاية. الأشخاص الذين أدعمهم يفوزون بترشيحات أحزابهم".

خسائر انتخابية لمرشحين دعمهم ترامب

كان اثنان من المرشحين الذين دعمهم ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ قد فازا بالانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري هذا العام، لكنهما خسرا في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء.

ففي ولاية تكساس، دعم ترامب المدعي العام للولاية كين باكستون ضد السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين، إلا أن باكستون خسر أمام المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو، الذي أصبح أول ديمقراطي يفوز بانتخابات مجلس الشيوخ في تكساس منذ عام 1988.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية، فقد خسرت السيناتورة دارلين غراهام، المدعومة من ترامب، أمام المرشحة الديمقراطية آني أندروز.

ماذا عن جيه دي فانس؟

لم يذكر ترامب اسم نائبه جيه دي فانس مطلقا خلال حديثه عن المرشحين المحتملين لخلافته.

ويأتي هذا التجاهل بعد أربعة أيام فقط من تحميل فانس الحرب الأميركية ضد إيران مسؤولية خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

ففي منشور على منصة "إكس" صباح اليوم التالي للانتخابات، كتب فانس: "السبب الذي جعلنا نخسر هو الحرب. الرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية".

واستند فانس إلى نتائج استطلاع رأي أظهر أن عددا كبيرا من الناخبين الذين دعموا ترامب في انتخابات 2024 تحولوا إلى التصويت للديمقراطيين.

وعندما سُئل هؤلاء الناخبون عما يمكن أن يدفعهم إلى العودة لدعم الجمهوريين، جاءت إجاباتهم متمحورة حول أربعة مطالب رئيسية:

1. إنهاء الحرب.

2. التركيز على تكاليف المعيشة والتضخم.

3. إعطاء الأولوية لأميركا.

4. تغيير طبيعة العلاقة الأميركية مع إسرائيل.

وكشف ترامب خلال المقابلة أن فانس استشاره قبل نشر موقفه، قائلا إن نائب الرئيس سأله أولا، وإنه أجابه: "اكتب ما تشعر به".

ووفق ترامب فإنه لا يختلف مع تحليل فانس لأسباب الهزيمة، باستثناء نقطة واحدة لم يتطرق إليها نائبه، وهي ما إذا كان الرئيس سيقرر شن الحرب مجددا لو كان يعلم مسبقا حجم تكلفتها.

وأوضح ترامب: "إجابتي هي نعم قاطعة، لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

رغم أن ترامب رفض الكشف عن أسماء الشخصيات الأخرى التي قد يدعمها، فإن استطلاعات الرأي تقدم صورة أولية عن المنافسة المحتملة داخل الحزب الجمهوري.

فبحسب متوسط استطلاعات الرأي الوطنية للانتخابات التمهيدية الجمهورية الذي يجمعه موقع RealClearPolling، والتي أُجريت جميعها قبل انتخابات الثلاثاء، جاءت نسب التأييد بالنسبة للمرشح المحتمل على النحو التالي:

- جيه دي فانس، نائب الرئيس بنسبة 38 بالمئة.

- ماركو روبيو، وزير الخارجية بنسبة 26 بالمئة.

- رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا بنسبة 8 بالمئة.

- تيد كروز، سيناتور تكساس بنسبة 3 بالمئة.

ماذا سيحدث؟

لم يعلن أي جمهوري حتى الآن رسميا دخوله السباق الرئاسي لعام 2028.

وكان نائب الرئيس فانس قد صرح سابقا بأنه سيقرر ما إذا كان سيترشح للرئاسة بعد انتهاء الانتخابات النصفية.

أما وزير الخارجية روبيو، فقد أعلن سابقا أنه سيفسح المجال لفانس إذا قرر نائب الرئيس خوض السباق الرئاسي.

وبذلك، تظل المنافسة الجمهورية على انتخابات 2028 مفتوحة، في ظل غياب إعلان رسمي عن الترشح، وعدم حسم ترامب موقفه من دعم أي شخصية لخلافته.