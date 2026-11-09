ويمثل ذلك تحولا لافتا مقارنة بعام 2024، عندما خسر الحزب الديمقراطي جزءا مهما من تأييده بين الشباب.

فبعدما اعتُبر الناخبون دون سن الثلاثين لفترة طويلة جزءا أساسيا من القاعدة الانتخابية للديمقراطيين، اتجهت شريحة منهم نحو اليمين ودعمت دونالد ترامب، مدفوعة بوعوده بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص أفضل لهم.

لكن في الأسبوع الماضي، وجّه الجيل الأصغر من الناخبين رسالة رفض قوية للجمهوريين، وقرر منح الديمقراطيين فرصة جديدة، متجاوبا مع خطابهم الذي يركز على التغيير.

كيف قاد الناخبون الشباب الديمقراطيين إلى الفوز؟

تاريخيا، يسجل الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما معدلات مشاركة انتخابية أقل من الفئات العمرية الأكبر سنا، ولم تكن انتخابات هذا العام استثناء.

فقد شكل ناخبو "الجيل زد" نحو 11 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت يوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع شبكة الإذاعة الوطنية العامة الأميركية.

ومع ذلك، ربما كان تأثير الشباب الأكبر في هوامش الفوز والخسارة بسباقات مجلسي النواب والشيوخ، خصوصا في الدوائر والولايات التي تمكن فيها الديمقراطيون من انتزاع مقاعد كانت تحت سيطرة الجمهوريين.

ويقدم سباق مجلس الشيوخ في ولاية تكساس مثالا بارزا على ذلك.

فقد فاز المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو في الولاية بفارق 12 نقطة مئوية، لكن عند النظر إلى أصوات ناخبي "الجيل زد" وحدهم، يتبين أنه تفوق بفارق بلغ 60 نقطة مئوية.

تأثير "الجيل زد"

تظهر استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع أن الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما منحوا المرشحين الديمقراطيين أغلبية كبيرة في عدد من الولايات التي تحولت فيها مقاعد مجلس الشيوخ إلى الحزب الديمقراطي.

وتكشف هذه الأرقام أن التأييد الديمقراطي بين الشباب كان مرتفعا بصورة خاصة في كانساس، حيث بلغ 82 بالمئة، تلتها تكساس وكارولاينا الشمالية بنسبة 79 بالمئة لكل منهما.

أما في ولاية مين، فصوت 74 بالمئة من الشباب للديمقراطيين، مقابل 72 بالمئة في أوهايو و66 بالمئة في آيوا.

وتوضح المقارنة بين تصويت الشباب والنتائج العامة للولايات حجم الفارق بين توجهات الجيل الأصغر وبقية الناخبين.

وسجلت كانساس أكبر فجوة بين تصويت الشباب والنتيجة العامة للولاية، بفارق بلغ 31 نقطة مئوية، تلتها تكساس بفارق 24 نقطة، ثم أوهايو بفارق 22 نقطة.

ما الذي يفسر التحول الكبير مقارنة بعام 2024؟

عند تقييم المكاسب الانتخابية بصورة أشمل، يرى الديمقراطيون أن امتلاك الحزب مجموعة قوية من المرشحين ساعد في رفع مستويات الحماس والتعبئة بين الناخبين.

إلا أن هناك عاملا آخر لعب دورا مهما، يتمثل في استمرار المعارضة القوية لترامب.

فخلال ولايته الرئاسية الثانية، تزايد استياء أبناء "الجيل زد" من الرئيس الأميركي، إذ يرى بعضهم أنه أخفق في الوفاء بعدد من وعوده الانتخابية الأساسية.

وتشمل هذه الوعود خفض الأسعار، وتعهده المتكرر بعدم خوض "حروب جديدة"، فضلا عن وعوده بمكافحة الفساد داخل الحكومة الفيدرالية والكشف عن ملفات جيفري إبستين.

وانعكس جزء كبير من خيبة الأمل هذه في استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، حيث تصدرت القضايا الاقتصادية قائمة اهتمامات الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، إذ اعتبرها 43 بالمئة منهم القضية الأهم.

كما أعرب هؤلاء الناخبون عن استياء واسع من طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.

وقال أكثر من 8 من كل 10 ناخبين شباب إن سياسات ترامب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت نسب مماثلة من الشباب معارضة لاستراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية، وكذلك لقرار خوض الحرب ضد إيران.

الناخبون الشباب الذين خسرهم ترامب

أشارت تحليلات أولية أجراها مركز "سيركل"، المتخصص في دراسة المشاركة السياسية والمدنية للشباب، إلى أن 15 بالمئة من الناخبين الشباب الذين أيدوا ترامب في انتخابات 2024 صوتوا لصالح مرشح ديمقراطي في انتخابات مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية لهذا العام.

وحقق الديمقراطيون مكاسب بين بعض الفئات الشبابية التي دعمت ترامب قبل عامين، بما فيها الرجال البيض والرجال من أصول لاتينية.

وكانت هاتان الفئتان قد صوتتا بفارق ضئيل لصالح الجمهوريين في عام 2024، قبل أن تتحولا يوم الثلاثاء إلى دعم الديمقراطيين بفارق من خانتين عشريتين، أي 10 نقاط مئوية على الأقل.

وتمكن المرشحون الديمقراطيون أيضا من تقليص الفجوة الانتخابية بينهم وبين الجمهوريين لدى الشباب في المناطق الريفية، وكذلك بين الناخبين الذين لا يحملون شهادات جامعية.

وربما ساهم في تحقيق بعض هذه المكاسب امتناع عدد من الشباب الذين صوتوا لترامب سابقا عن المشاركة في الانتخابات الحالية.

"الجيل زد" ليس حكرا على أي حزب

يرى جون ديلا فولبي، خبير استطلاعات الرأي الذي أجرى دراسات موسعة حول المواقف السياسية للشباب الأميركي، أن نتائج الانتخابات النصفية تؤكد أن أيا من الحزبين الرئيسيين لا يستطيع اعتبار "الجيل زد" قاعدة انتخابية مضمونة له.

وقال فولبي: "إن شريحة الشباب المشاركين في هذه الدورة الانتخابية مرت بتجارب مختلفة عن تلك التي عاشتها الشريحة التي شاركت قبل عامين، أو قبل أربعة أعوام".

وأضاف: "على كل مرشح وكل حزب أن يكسب أصوات هؤلاء الناخبين".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه ينبغي ألا نبالغ في قراءة ما حدث. فمن الواضح أننا أمام رفض تاريخي كبير للحزب الموجود في السلطة، وهذا أمر لا شك فيه. لكننا بحاجة إلى فهم أكثر شمولا لطبيعة الهيئة الناخبة، ومعرفة من شارك في التصويت ومن امتنع عنه".

بحلول 2028.. الشباب سيشكلون أغلبية الناخبين

بحلول عام 2028، سيشكل ناخبو "الجيل زد" وجيل الألفية معا أكثر من نصف الهيئة الناخبة الأميركية.

ويمثل هذا التحول الديموغرافي تطورا ستكون له تداعيات كبيرة على الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ووفق إليزابيث ماتو، مديرة مركز المشاركة السياسية للشباب في جامعة روتجرز: "يمكن للشباب البالغين أن يحدثوا فرقا".

وأضافت: "إنهم يهتمون بالفعل بالسياسة، ويستطيعون التأثير في نتائج الانتخابات، وهم كتلة انتخابية تستحق الاهتمام".