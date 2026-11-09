وقال حرب، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن اختيار ميلر ينقل أحد أبرز صقور الإدارة من التخطيط للسياسات الداخلية والخارجية إلى موقع يتيح له التعامل مباشرة مع الكونغرس.

ويرى أن ثقة ترامب به ومكانته لدى قاعدة الرئيس تجعلان منه أحد أبرز وجوه المواجهة مع الأغلبية الجديدة.

ويأتي ذلك وسط حديث عن احتمال اختيار دانا وايت، رئيس منظمة القتال النهائي "يو إف سي"، متحدثا باسم البيت الأبيض. ولم يتطرق حرب إلى الدور الذي قد يؤديه وايت.

رهان على خلافات الديمقراطيين

يتوقع حرب أن تمتد الخلافات بين الجناحين التقدمي والوسطي في الحزب الديمقراطي إلى التعيينات واختيار قيادتي مجلسي النواب والشيوخ.

ويرى أن هذا التباين قد يتيح لميلر التفاهم مع نواب ديمقراطيين وسطيين لدعم بعض مشروعات ترامب، رغم فقدان الجمهوريين الأغلبية.

وفي ملف الهجرة، يستبعد حرب أن يتراجع ترامب عن نهجه أو يعيد فتح الباب أمام دخول أعداد كبيرة من المهاجرين. ويربط تمسك الرئيس بهذه السياسة بتقديره أنها كانت أحد أسباب فوزه في انتخابات 2024، ما يجعلها من الملفات التي يرجح أن يواصل الدفاع عنها أمام الكونغرس الجديد.

الاقتصاد في صدارة أسباب الخسارة

يرى حرب أن الاقتصاد الداخلي كان العامل الأثقل في خسارة الجمهوريين، متقدما على الحرب مع إيران في حسابات الناخبين. وقال إن أثر الحرب في قرار التصويت لم يتجاوز 10 في المئة، مقابل أكثر من 35 في المئة للاقتصاد، وفق الأرقام التي أوردها. وربط بعض الضغوط الاقتصادية أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

واستحضر تجربتي بيل كلينتون وباراك أوباما ليشير إلى أن خسارة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لم تمنع إدارات سابقة من اتخاذ قرارات مهمة في السياسة الخارجية. وفي تقديره، لا تعني نتيجة الاقتراع أن ترامب سيتخلى عن أهدافه تجاه إيران.

إيران بين التصعيد والاتفاق النووي

ربط حرب اعتراض نائب الرئيس جي دي فانس على الحرب بطموحه إلى الترشح للرئاسة في 2028. ويرى أن فانس يسعى إلى مخاطبة الناخبين بإبراز تحفظه على الحرب، لكن خصومه قد يسألونه عن سبب عدم الدفع نحو تسوية في أبريل 2026، حين كان التفاوض، في تقديرهم، قادرا على إنهائها وتفادي بعض تداعياتها.

وعن احتمال تغيير مسؤولين في الإدارة، بينهم وزير الدفاع، لم يجزم حرب بحدوث ذلك. واعتبر أن دلالة أي تغيير تتوقف على الهدف منه: استكمال العمليات العسكرية أو إدارة المواجهة بطريقة مختلفة. وقال إن ترامب لا يزال يريد اتفاقا نوويا مع إيران، مستبعدا أن يتراجع عن هذا الهدف.

وأشار حرب إلى وجود مصالح تجارية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تراهن على مكاسب بمليارات الدولارات من التعامل مع إيران. لكنه شدد على أن الأولوية، في رأيه، يجب أن تكون إسقاط النظام الإيراني.