وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي إن إن"، إن احتمال استئناف الهجمات يعتمد على استعداد إيران لتوقيع اتفاق وصفه بأنه "جيد جدا".

وأضاف: "من غير المرجح إلى حد بعيد أن يكون ذلك ضروريا"، في إشارة إلى احتمال العودة إلى العمل العسكري، دون أن توضح الشبكة السؤال الذي كان يرد عليه.

ولوح الرئيس الأميركي بالخيار العسكري، قائلا إن الولايات المتحدة حددت بالفعل أهدافا محتملة داخل إيران، بينها 38 جسرا "يمكننا إسقاطها حرفيا في ساعة واحدة".

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن قوة المهام الأميركية "البوابة الحديدية" تعمل بكامل طاقتها ضد إيران.

وتهدف العملية، بحسب رويترز، إلى تقييد قدرة طهران على نقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.

واشنطن تستبعد انفراجة قريبة

في المقابل، أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تشاؤما بشأن فرص تحقيق اختراق دبلوماسي قريب في المفاوضات مع طهران.

وقال روبيو للصحفيين إن ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية، لكن المطالب الإيرانية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن المطالب الإيرانية "ليست فقط غير مقبولة، بل إنها في بعض الأحيان مشينة وسخيفة وغير واقعية حقا".

وتأتي تصريحات ترامب بعد الهزيمة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وسط انتقادات داخل الإدارة الأميركية لتداعيات الحرب مع إيران.

وكان نائب الرئيس جيه دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت السبب وراء خسارة الجمهوريين، فيما أقر ترامب بأنها أحد العوامل التي ساهمت في الهزيمة.

وقال ترامب، الأحد، إن "الكثير من الناس لم يعجبهم تعليق فانس بشأن إيران".

تصعيد في مضيق هرمز

ميدانيا، تزامنت تصريحات ترامب مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وخليج عمان، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران وقوع هجمات استهدفت سفنا تجارية.

وأعلن الجيش الأميركي أن قواته الجوية أطلقت النار على مؤخرة سفينة تجارية في خليج عمان، مما أدى إلى تعطيلها أثناء محاولتها اختراق الحصار الأميركي المفروض على إيران.

وفي المقابل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن ناقلة ثالثة تعرضت لانفجار واندلعت فيها النيران، فيما لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الهجمات المعلنة.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مناطق جنوب البلاد، بينها جزيرة قشم، وسط تقارير عن احتمال ارتباطها بأنشطة عسكرية إيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" أن صاروخين استهدفا الجزيرة، دون صدور تأكيد رسمي بشأن الهجوم أو حجم الأضرار.

وساطة قطرية لإنهاء الصراع

وعلى المسار الدبلوماسي، أكدت قطر استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، نافية تقارير تحدثت عن فشل المفاوضات.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران قدمت عبر الدوحة مقترحا نوويا إلى الولايات المتحدة، وإن واشنطن تراجعه حاليا.

وأوضح أن استمرار المحادثات مرهون باستجابة الولايات المتحدة لمطالب إيرانية تشمل تخفيف العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، والحصول على تعويضات عن الحرب.

في المقابل، تتمسك واشنطن بإدراج الملف النووي ضمن المرحلة الأولى من المفاوضات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة العسكرية التي بدأت بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، وما أعقبها من اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.