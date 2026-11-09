وقال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن تشكيل حكومة بديلة ممكن إذا أبدت قيادة المعارضة، وفي مقدمتها آيزنكوت، شجاعة سياسية. ويرى أن حكومة الوحدة بين المعسكرين لم تعد خيارا مطروحا، وأن العودة إلى صناديق الاقتراع قد تكون السيناريو الأسوأ للمعارضة، إذ قد تفقد فرصتها في الحكم.

حكومة أقلية وحسابات الحريديم

بحسب دياب، يمكن لحكومة أقلية أن تنال ثقة الكنيست بأقل من 61 صوتا، إذا تجاوز عدد مؤيديها عدد معارضيها. ووفق حساباته، يملك آيزنكوت وقوى المعارضة 48 نائبا، مقابل 46 قد يبقون مع نتنياهو بعد امتناع حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي عن التوصية بتكليفه. ويرى أن استمرار الحزب على موقفه يرجح كفة آيزنكوت في التصويت.

وأشار دياب إلى أن استقالة رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، الذي لن يكون عضوا في الكنيست، تزامنت مع إشارات إلى أن الحزب يدرس التفاهم مع آيزنكوت.

كما رصد مرونة لدى أفيغدور ليبرمان في البحث عن تسوية بشأن قانون التجنيد، رغم تشدده السابق تجاه إعفاء الحريديم. وربط هذا التحول بإدراك المعارضة أن انتخابات جديدة قد تهدد موقعها السياسي.

احتمال التصعيد في الشارع أو خارجه

يرى دياب أن نتنياهو يتعامل مع احتمال نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ باعتباره معركة حاسمة لمستقبله السياسي. وطرح احتمال أن ينقل المواجهة إلى الشارع عبر تعبئة أنصاره وأنصار أحزاب الائتلاف، بينهم مؤيدو إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، محذرا من أن الاحتجاجات قد تنزلق إلى مواجهات. واستحضر في هذا السياق اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي بعد خسارة دونالد ترامب الانتخابات.

وطرح دياب أيضا احتمال التصعيد العسكري. وقال إن واشنطن حالت، وفق روايته، دون تنفيذ عمليات اغتيال في إيران أراد نتنياهو المضي فيها قبل الانتخابات لإثارة التوتر وتأجيل الاقتراع.

وأضاف أن الإشارات الأميركية الداعية إلى التعجيل بتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت زادت الضغوط على نتنياهو.

صراع على هوية إسرائيل

يضع دياب المواجهة في إطار صراع على هوية الدولة بين اليمين الاستيطاني والقوى العلمانية والليبرالية. ويقول إن الفلسطينيين في الداخل غائبون عن تصورات الهوية التي يتنافس عليها المعسكران، وإن الجمهور العربي وكتله يتعرضون للتحريض رغم ما وصفه بإنجاز انتخابي تاريخي.

وفي قراءته لتوجهات آيزنكوت، يرى دياب أنه يسعى إلى تعزيز الطابع العلماني والليبرالي للدولة وتقليص تأثير التيارين اللذين يمثلهما بن غفير وسموتريتش.

ويربط هذا التوجه بمحاولة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، التي يقول إن سياسات نتنياهو وحلفائه أسهمت في توتيرها.

تهدئة محتملة من دون حل الدولتين

ويعتقد دياب أن الخلفية الأمنية لآيزنكوت، إلى جانب ما يصفه بالنزاهة الشخصية وعدم مسؤوليته عن إخفاقات السابع من أكتوبر، قد تمنحه مساحة للتحرك نحو التهدئة وتحسين علاقات إسرائيل مع الغرب.

ويشير إلى استعداد آيزنكوت للتعامل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإلى احتمال أن يكون لها دور في قطاع غزة لاحقا. لكنه يستبعد أن تفضي هذه التوجهات إلى حل الدولتين، ويرى أنها قد تفتح المجال أمام تفاهمات سياسية وإقليمية وتخفف التصعيد.

ويتوقع دياب أن يستمر الاستقطاب داخل إسرائيل حتى لو نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة مصغرة. فحصوله على ثقة الكنيست قد ينهي معركة تشكيل الحكومة، لكن الخلاف على هوية الدولة وقانون التجنيد والعلاقة مع الفلسطينيين سيظل قائما.