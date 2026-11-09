وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إن الضمانات الأمنية تمثل أحد المطالب الرئيسية المطروحة باستمرار في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف أن السؤال الأساسي الذي تدور حوله المناقشات هو: "كيف ستبدو الهيكلية الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وللقارة الأوروبية على نطاق أوسع؟".

وأوضح أن هذه القضية تمثل على الأرجح جوهر ما يتحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الترتيبات التي ستعقب انتهاء الصراع.

وأكد روبيو أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لهذه الترتيبات، لكنه أشار إلى أن المحادثات المقررة في أبوظبي، الثلاثاء والأربعاء، قد تسفر عن مزيد من التقدم.

ومن المقرر أن يمثل الجانب الأميركي في المفاوضات مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد توقع، الخميس، التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه "مهم جدا" مع روسيا، لا يقتصر على إنهاء الحرب في أوكرانيا، بل يشمل الترتيبات الأمنية في "أوروبا بأكملها".

وأثارت تصريحات ترامب مخاوف لدى أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من احتمال استبعادهم من أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وموسكو بشأن الأمن الأوروبي.

وتأتي محادثات أبوظبي في إطار الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط استمرار الخلافات بشأن الضمانات الأمنية المطلوبة لكييف وشكل الترتيبات الأمنية الأوروبية بعد انتهاء الصراع.