وفي حديثهما إلى "سكاي نيوز عربية"، شدد رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار عماد أبو الرب على ضرورة إشراك كييف في صياغة أي اتفاق يمس أمنها، فيما دعا الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف إلى بحث آلية تشمل أمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا منذ بداية المفاوضات.

كييف تطالب بخطوات ملموسة

يرى أبو الرب أن أي تفاهم يتجاوز مصالح أوكرانيا، أو يكتفي بهدنة من دون مفاوضات روسية أوكرانية حقيقية، قد يفاقم الانقسام. ويشدد على أن دور الولايات المتحدة وسيطا يقتضي تقديم ما يبدد مخاوف كييف، وأن بحث ترتيبات الأمن لا يمكن أن يجري بمعزل عن الدول المعنية بها.

ويقول إن أوروبا أصبحت طرفا في الملف بفعل دعمها لأوكرانيا وتمسكها بسيادتها ووحدة أراضيها، فضلا عن مخاوفها من تداعيات الحرب على أمنها. وبحسب قراءته، تنظر موسكو إلى هذا الدور بوصفه مصدر قلق، وتسعى إلى تحييد أوروبا أو التفاهم معها. لذلك، يقترح حوارا يضم الأطراف المعنية في اجتماعات مشتركة أو عبر مسارات منفصلة.

ويصف أبو الرب محادثات أبوظبي بأنها فرصة لعرض هذه المخاوف، مستندا إلى ثقة موسكو وكييف بالوساطتين الأميركية والإماراتية، وإلى ما حققته الوساطة الإماراتية على الصعيد الإنساني. ويضع استمرار تبادل الأسرى وإعادة الأطفال والمدنيين في مقدمة الخطوات التي تريد كييف رؤية تقدم فيها.

هدنة في البحر الأسود

ويقترح أبو الرب بحث هدنة جزئية أو مفتوحة تيسر عبور السفن والتبادل التجاري في البحر الأسود، ضمن مسار يتقدم على مراحل ولا يتوقف عند تعثر جولة واحدة. ويرى أن تحقيق أهداف محددة قد يبقي باب التفاوض مفتوحا حتى إذا تعذر الاتفاق على القضايا الكبرى في البداية.

كما يدعو الطرفين إلى تحديد مطالبهما قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإلى أن يدونها الوسيط لتفادي تبديلها خلال المحادثات.

ويعتبر أن إدخال مطالب جديدة بعد بدء التفاوض قد يعرقل التقدم أو يتيح التهرب من الالتزامات. ويضيف أن مخاوف كييف من الضغوط الأميركية تراجعت مقارنة بمرحلة سابقة، في ضوء ما يراه تغيرا في موقف الرئيس دونالد ترامب.

موسكو تطلب ضمانات لأمنها

في المقابل، يقول سيدروف إن التركيز الأوروبي على أمن أوكرانيا والقارة لا يراعي مخاوف موسكو، وفي مقدمتها توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدود روسيا الغربية. ويرى أن التطمينات السابقة لم تبدد هذه المخاوف، وأن الدعوات الأوروبية إلى إلحاق هزيمة عسكرية واستراتيجية بروسيا تزيد صعوبة التسوية.

ويدعو إلى النظر في اقتراح جاريد كوشنر إحياء مجلس روسيا والناتو. وبينما يرى أن أوكرانيا قد تحصل على ضمانات من أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، يستبعد أن يتمكن الاتحاد الأوروبي أو الحلف من ضمان أمن روسيا بالصيغة المطروحة.

ويتوقع سيدروف أن تكون موسكو مستعدة لمناقشة آلية أمنية مشتركة إذا طرحت في أبوظبي، لكنه يربط استمرار المحادثات بظهور مؤشرات على رغبة الطرفين في إحراز تقدم في كل جولة. ويستبعد انسحاب القوات الروسية من المناطق التي تسيطر عليها أو تغيير موسكو مطالبها المعلنة.

ويشير أبو الرب إلى أن الأطراف تختلف حتى في تعريف "النصر": فموسكو ترى في إبعاد احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو مكسبا، فيما تعد كييف صمود الدولة وعدم تفكيكها إنجازا. وبين هذين الموقفين، يظل الاختبار المباشر لمحادثات أبوظبي هو تحقيق خطوات إنسانية أو بحرية ملموسة، بالتوازي مع بحث الضمانات التي يطالب بها الطرفان.