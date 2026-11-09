وأوضحت الصحيفة أن عناصر من الجيش والبحرية والقوات الجوية يجري نشرهم برا وبحرا وجوا في دول تقع في أوروبا وآسيا، في إطار عمليات تستلزم عادة موافقة وزير الدفاع.

وتمثل هذه الخطوة تحولا في العقيدة الدفاعية البريطانية، إذ لم تعد لندن تكتفي بالدفاع داخل حدودها، بل تسعى إلى تعقب خصومها في المواقع التي يستعدون منها لشن هجماتهم.

ونقلت "تايمز" عن اللواء مايك فايرز، قائد قوة الدفاع السيبراني والكهرومغناطيسي (DCEMF)، قوله إن وزارة الدفاع باتت مضطرة للاستجابة للثغرات الأمنية في غضون دقائق معدودة، بعدما كانت لديها في السابق أيام عدة، مرجعا ذلك إلى التداعيات المتسارعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "خصومنا يتسمون بدهاء شديد. هذه ليست مجرد قضية تخص وزارة الدفاع، بل تحد يواجه المملكة المتحدة بأكملها".

هجمات استهدفت أنظمة التبريد

يأتي هذا التحرك في أعقاب موجة هجمات إلكترونية ضربت دولا أوروبية عدة في الأسابيع الماضية، واستهدفت أنظمة التبريد والتجميد في متاجر كبرى. وقد تأثر عدد محدود من أجهزة التجميد في بريطانيا، إذ تمكن قراصنة من رفع درجات الحرارة داخلها عن بعد.

وحذر اللواء فايرز حذر من أن الذكاء الاصطناعي يتيح استغلال الثغرات بسرعة غير مسبوقة، مما يقلص هوامش الاستجابة إلى دقائق.

وشرح فايرز أن هذه القوات تتألف من فرق تنتقل فعليا إلى مواقع محددة لتتعقب من هناك الجهات التي تحاول اختراق الأنظمة العسكرية البريطانية، مضيفا: "بينما كنا نعتمد سابقا استراتيجية الدفاع داخل أراضينا، أصبحنا اليوم ندافع عن أنفسنا من مواقع تسبق شبكاتنا الوطنية".

من جانبه، حذر وزير الدفاع ويس ستريتينغ من أن قوى معادية قد تشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية في بريطانيا.

وأوضح، في تصريحات، لصحيفة "تايمز" أن فريقه يجمع بين الأنشطة السيبرانية الدفاعية والحرب الكهرومغناطيسية، بهدف حماية القوات من الرصد أو التشويش.

وتزامنا مع ذلك، نصحت الحكومة البريطانية المواطنين بتخزين الأغذية والمياه والأدوية وأجهزة الراديو التي تعمل بالتدوير اليدوي، في إطار الاستعداد لاحتمال تعطل سلاسل التوريد أو أنظمة الدفع في الشركات.

وأشار ستريتينغ إلى أن المخاطر الطبيعية، مثل الفيضانات وحرائق الغابات، تشكل هي الأخرى تهديدا قائما.