ردا على سؤال بشأن تكليف آيزنكوت، قال ترامب :"كلاهما يتنافس على ذلك، وهما متشابهان للغاية من حيث سياساتهما ورؤاهما"، مضيفا: "أعتقد أنه قال أشياء لطيفة جدا عني، فقد ذكر أنه يكن المودة لترامب. لكنني لا أعلم، لم أتابع تفاصيل ما يجري. على أية حال، المنافسة تدور بالتأكيد بينه وبين بيبي نتنياهو، وسنرى ما سيحدث".

وأشار في المقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة"، إلى أن "لديهما رؤى متشابهة جدا، وكلاهما يتخذ مواقف قوية تتوافق مع نهجي".

وتابع ترامب قائلا: "لولاي لما وجدت إسرائيل. دعني أخبرك، إسرائيل لم تكن لتوجد لولا دونالد ترامب، فقد تدخلنا بتلك القاذفات الرائعة من طراز بي-2 قبل أكثر من عام، وضربنا المواقع الثلاثة في ذلك الوقت".

وعندما سئل عن قرار مساعدة إسرائيل في تنفيذ ضربات استهدفت "قطع الرأس" في إيران، وما إذا كان يندم على ذلك، أجاب ترامب: "نعم، كان بالإمكان فعل ذلك. لكن كان لدينا أشخاص أرادوا المضي أبعد من ذلك. لقد قضينا على رأس ترسانتهم النووية".

وأضاف: "أنا أتعامل مع هؤلاء الناس، أنا أتعامل مع الكثير من الأشخاص، وهذا ما فعلته طوال حياتي: أنا أعقد الصفقات. ومن الواضح أنني أعقد صفقات جيدة، فقد جنيت الكثير من المال وأصبحت رئيسا".

وعند سؤال عن وجود مواد نووية لدى إيران، رد على الفور: "ليس لديهم شيء. كل شيء مدفون تحت آلاف الأطنان من الصخور".

خسارة الانتخابات

وفي تحليله لأسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب في أول مقابلة له بعد ظهور النتائج: "أولا وقبل كل شيء، لم يكن اسمي مدرجا في بطاقات الاقتراع. لكنني قمت بحملات مكثفة لدعم بعض المرشحين. وأعتقد أنه لو كان اسمي مطروحا في الانتخابات، لكان الوضع مختلفا تماما؛ فقد رأيتم حجم الشعبية والمحبة التي أحظى بها".

وأضاف أن "التحدي كان في نقل أصوات هؤلاء المؤيدين إلى مرشحين لم يكونوا يحظون بقبولهم". وأشار إلى أسباب أخرى، منها "معارضة الناخبين للحرب، وعدم ارتياحهم لارتفاع أسعار البنزين، إضافة إلى استياء كبير تجاه إسرائيل بشكل مثير للدهشة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حقق الديمقراطيون فوزا ساحقا في انتخابات التجديد النصفي، إذ سيطروا على مجلسي النواب والشيوخ، في هزيمة هي الأكبر للجمهوريين منذ فضيحة ووترغيت، حسبما وصفته تقارير صحفية.

وألقت قيادات الحزب الجمهوري بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، باللوم جزئيا على حرب إيران وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا متزايدة بشأن مستقبل سياساته.