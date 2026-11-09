وكتب أبيلاردو دي لا إسبرييا، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "إكس"، أن حرية الصحافة تمثل "قيمة مقدسة" ينبغي صونها، مضيفا أن الجماعات الإجرامية المرتبطة بعمليات تهريب المخدرات لن تنجح في إخراس الإعلام، سواء بالتهديد أو ببث الرعب أو بممارسة العنف، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ.

وكشف الرئيس عن أن قوات الأمن ستتولى تأمين شبكتي "آر سي إن" و"كاراكول" للتلفزيون والإذاعة، إلى جانب رفع مستوى الحماية الممنوحة حاليا لصحيفة "سيمانا".

وشدّد على أن كل إمكانات الدولة ستُسخر للدفاع عن هذه المؤسسات والعاملين فيها وعائلاتهم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة صارمة يعتمدها الرئيس الكولومبي، وهو سياسي محافظ متشدد تولى الرئاسة مطلع العام الجاري، وتقوم على المواجهة المباشرة للجماعات المسلحة غير القانونية، ومن بينها "جيش التحرير الوطني" الذي حمّله المسؤولية في بيانه.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على التحالف مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تحول واضح عن نهج الرئيس السابق اليساري الذي فضل التفاوض مع متمردي تجارة الكوكايين لنزع سلاحهم.