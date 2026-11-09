وقال ترامب في تصريحات للصحافيين :"كان محقا باستثناء أمر واحد. كان ينبغي عليه أن يدلي بتصريح آخر، وهو: لو أتيحت لك الفرصة لتكرار ما فعلته، هل كنت ستفعله مرة أخرى؟ الإجابة هي نعم".

وأضاف الرئيس الأميركي، أنه لو كان عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى، فسيُذكر هذا في التاريخ "ضمن أحد أفضل الأشياء التي قمنا بها على الإطلاق"، في إشارة إلى الضربات التي استهدف إيران.

وعلل الأمر بالقول:"لأنهم لو حصلوا على سلاح نووي يوما ما، لفجّروا العالم. أتعلمون لماذا؟ لأنهم مجانين"، بحسب قوله، في التصريحات الذي أدلى بها قبل رحلة العودة من منتجع "مار-أ-لاغو" في فلوريدا إلى العاصمة واشنطن.

وشدد ترامب على أن واشنطن "أنقذت" الشرق الأوسط وإسرائيل معًا بعد ما فعلته بإيران. وأضاف:"يمكننا ضرب جبل الفأس إذا لاحظنا أي تحرك مريب". في إشارة الموقع النووي الإيراني المعروف.

وكان جي دي فانس، قد حمّل "حرب إيران" المسؤولية المباشرة عن الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن الناخبين عاقبوا الحزب بسبب تبعات الحرب مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

ودعا فانس إلى إنهاء سريع للصراع مع طهران، والتركيز بدلا من ذلك على الأزمات الداخلية مثل التضخم، فضلا عن تغيير طبيعة العلاقات الخارجية وإعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل.

من جهة أخرى كشف ترامب، أنه سيلتقي ‌هذا الأسبوع بالرئيس الصيني شي جين ‌بينغ ‌والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ‌قمة منتدى ‌التعاون الاقتصادي ⁠لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي ⁠ستُعقد ‌في الصين.

وقال ترامب ⁠للصحفيين إن مثل ⁠هذا ​اللقاء "سيكون مثيرا للاهتمام"، ⁠وسيغطي ​العديد من القضايا، ​بما في ذلك نزع السلاح النووي وإنهاء الحرب ​في ‌إيران.