وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي نقلتها وكالة فرانس برس، إن "سبب ذلك هو الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأميركية لدى الجميع". وأضاف أن تهيئة الأجواء لاستئناف الوساطة ستتطلب بعض الوقت، داعيا إلى التحلي بالصبر، من دون أن يحدد موعدا لعودة الوسطاء إلى التحرك.

تأتي تصريحات عراقجي بعد 8 أشهر من اندلاع الحرب، وفي وقت تتركز فيه الجهود الدبلوماسية على ملفين رئيسيين، هما البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز. ولم تحرز تلك الجهود تقدما ملموسا خلال الأشهر الماضية، فيما تعرضت ناقلات نفط تعبر المضيق لهجمات إيرانية.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأحد، إنه يستبعد بشدة أن يضطر إلى إصدار أمر باستئناف الهجمات على إيران إذا أحرزت المفاوضات تقدما. وربط موقفه باستعداد طهران لتوقيع ما وصفه بأنه "اتفاق قوي"، مؤكدا أن القوات الأميركية مستعدة للتحرك إذا رأى أن ذلك ضروري.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي، السبت، أن أنقرة ستواصل جهودها لدعم السلام بين واشنطن وطهران، مؤكدا، وفق بيان للرئاسة التركية، ضرورة حل التوترات بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.