وحددت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مركز الزلزال في غرب محافظة شيزوكا، على عمق 41 كيلومترا. ووقع الزلزال عند الساعة 1:04 صباحا بالتوقيت المحلي، وبلغت شدة الاهتزاز في محافظة آيتشي المجاورة المستوى الخامس العلوي على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن وكالة "جيجي برس" اليابانية.

وفي مدينة تويوهاشي بمحافظة آيتشي، تحطم زجاج واجهة معرض للسيارات، فيما تساقطت بضائع من رفوف مكتبة في مدينة تويوتا.

وتأخرت بعض رحلات القطارات أو توقفت مؤقتا صباح الأحد، بما فيها رحلات قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن وفيات.