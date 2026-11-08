وتم العثور على الجثث خلال عملية أمنية قامت بها الشرطة مساء أمس السبت، في منزل المسلح البالغ من العمر 24 عاما في بلدة أوستروفيتش شفينتوكرشيسكي، على بعد ساعتين بالسيارة شمال شرق كراكوف.

وكان رئيس الوزراء دونالد توسك قد ذكر أنهم من المرجح أن يكونوا من أفراد عائلة المسلح المباشرين.

وكان الرجل قد قاد سيارته إلى ساحة السوق المزدحمة في كراكوف، أمس السبت، وأطلق النار على المارة بصورة عشوائية، حيث قُتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرون، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة أو الحرجة، وذلك وفقا للأرقام الرسمية.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، إلا أن وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي قال أمس إن النتائج الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان يحمل "آراء متطرفة للغاية".

صدمة في كراكوف

أثارت مشاهد الدماء والجثث المتناثرة في القلب التاريخي لأحد أبرز المقاصد السياحية في بولندا صدمة في بلد لطالما اعتبر نفسه أكثر أمنا من دول أوروبية أخرى شهدت من قبل مثل هذه الهجمات.

ويضاف إطلاق النار الجماعي، غير المسبوق من حيث الحجم، إلى شعور بالقلق تراكم جراء سلسلة من وقائع الطعن في المدارس في أكتوبر، قالت السلطات إنها جاءت نتيجة التأثر بمحتوى عنيف ومتطرف على الإنترنت.

وقال وزير الداخلية مارتشن كيرفينسكي في إفادة صحفية "كل شيء يشير إلى أن مطلق النار متأثر بأيديولوجية يمينية متطرفة، وهي مسألة ستخضع للتحقيق أيضا".

وأضاف "أفراد الشرطة موجودون في الموقع، وكذلك عناصر من جهاز الأمن الداخلي، سواء هنا في مكان الواقعة أو في منزل عائلة الشخص" في إشارة لمطلق النار.

وقالت السلطات البولندية إن القتلى في الهجوم الذي وقع وسط المدينة هم 4 نساء ورجلان، وأصيب 17 من بينهم اثنان من أفراد الشرطة والمهاجم نفسه.

وذكرت الشرطة أن أحد القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم حتى الآن بريطاني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن خمسة أجانب من بين المصابين وهم من النمسا وألمانيا والبرتغال وروسيا وبريطانيا.

وذكر متحدث باسم بولندا الصغرى، وهي المنطقة الجنوبية التي تقع فيها كراكوف، لرويترز بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي إن فردي الشرطة المصابين في حالة مستقرة بعد خضوعهما لعمليات جراحية وإن وزير العدل ناشد التبرع بالدم لأحدهما.

وأضاف أن مطلق النار في "حالة مستقرة لكن حرجة للغاية" بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية. وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت المهاجم وهو يسقط أرضا بعد تبادل إطلاق نار من مسافة قريبة مع الشرطة.

ملابس على الطراز العسكري

قالت متحدثة باسم الشرطة المحلية "كان مطلق النار يرتدي ملابس على الطراز العسكري واستخدم أسلحة عسكرية. وعثر أيضا على كثير.. من الأسلحة والذخيرة في سيارته".

وقال متحدث باسم الشرطة لقناة تي.في.إن 24 الخاصة إن المهاجم استخدم بندقية من طراز إيه.آر-15، ولديه ترخيص لحيازة الأسلحة النارية.

وقالت شرطة كراكوف على منصة إكس إن المسلح بولندي يبلغ من العمر 24 عاما، مضيفة "الجاني الوحيد المعروف في الواقعة محتجز لدى الشرطة". ولم تذكر الشرطة الدافع وراء إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن بلاغات بدأت ترد في حدود الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي تفيد بأن مهاجما فتح النار من سيارة بشكل عشوائي على الناس في الساحة الواقعة بثاني أكبر مدن بولندا.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يفرون من المكان وسط دوي إطلاق النار وصفارات سيارات الشرطة.

وأظهر مقطع مصور آخر شخصين ممددين على الأرض الملطخة بالدماء، فيما حاول آخرون إنعاشهما، بينما كان شخص ثالث ممددا بلا حراك على الأرض في مكان قريب.

وأظهرت لقطات أخرى لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية، فيما كانت عربات تجرها الخيول، وهي عربات تحظى بشعبية لدى السياح، تمر في المكان أو متوقفة في محيطه.

وظهر رجل وهو يحتمي داخل أحد المطاعم والمقاهي العديدة التي تصطف على جانبي الساحة الشهيرة.