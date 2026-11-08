وبحسب بيانات دائرة المعلومات الإحصائية الكورية والمعهد الكوري للتنمية التعليمية، يُتوقع ألا يتجاوز عدد الأطفال المولودين عام 2020، والملتحقين بالصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي 2027، حاجز 300 ألف تلميذ، بعد 3 سنوات فقط من انخفاض العدد إلى أقل من 400 ألف، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.

ويأتي ذلك بعدما سجلت البلاد 272 ألفا و337 مولودا عام 2020، بانخفاض نسبته 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفق وزارة البيانات والإحصاء.

وبلغ عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي هذا العام 301 ألف و442 تلميذا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1964، حين بدأت السلطات تسجيل هذه البيانات.

ومن المتوقع أن يتراجع العدد العام المقبل إلى نحو ربع مستواه المسجل عام 1968، والبالغ 1.05 مليون تلميذ.

ويثير هذا الانخفاض مخاوف من إغلاق المزيد من المدارس، خصوصا في المناطق الريفية، فضلا عن اتساع الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة.

ورغم توقعات باستمرار تراجع أعداد التلاميذ الجدد حتى عام 2030، تشير التقديرات إلى بقائها فوق 200 ألف، في ظل تحسن معدلات المواليد خلال الفترة الأخيرة.

وسجلت كوريا الجنوبية 238 ألفا و317 مولودا عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 254 ألفا و341 مولودا عام 2025، بعد سنوات من التراجع.