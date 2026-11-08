وتعد هذه الإعدامات الأحدث ضمن سلسلة من أحكام الإعدام التي نفذتها إيران في الشهور القليلة الماضية على خلفية احتجاجات يناير الماضي، بما في ذلك إعدام أشخاص اتهموا بالصلة بإسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقا للسلطة القضائية، اتهم حسن ديوباند وحامد كاظمي ورضا زنكنه باستخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية والقنابل الحارقة وإشعال النيران في منشآت عامة وإلحاق أضرار بمحطة كهرباء فرعية في مدينة كرج، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقال القضاء إن ديوباند اعتقل في 11 يناير بعد أن كشفت التحقيقات أنه مشتبه به في هجمات على ممتلكات عامة والتحريض على العنف.

وتم بعد ذلك اعتقال 10 آخرين متهمين بالمشاركة في الاضطرابات تحت إشرافه.

وصدرت أحكام بإعدام الثلاثة ومصادرة ممتلكاتهم.

وتم تنفيذ الإعدام بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم، بينما حكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 أعوام.