وصرح ألكسندر غريكر، محامي هويبي، أن الرجل دخل إلى منزل موكله وقام بدفعه.

أضاف المحامي لصحيفة "سي أوغ هور" الشعبية أن "هويبي وجد الأمر مزعجا ومقلقا أن يتعرض له أحد داخل منزله، وهو المكان الذي ينبغي أن يشعر فيه بالأمان".

وذكرت الصحيفة أن الملك هاكون وزوجته الملكة ميت-ماريت كانا في مقر إقامتهما على بعد بضع مئات الأمتار وقت وقوع الحادث.

وحكم على هويبي، وهو ابن الأميرة ميت-ماريت من علاقة سابقة قبل ارتباطها بهاكون عندما كان وليا للعهد، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاغتصاب، بالإضافة إلى 32 تهمة أخرى من بينها ممارسة العنف ضد شريكة سابقة.

كما تمت تبرئته من تهمتي اغتصاب أخريين.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، يقضي هويبي البالغ 29 عاما عقوبته في الاقامة الجبرية داخل منزله بانتظار جلسة استئناف مقررة في فبراير من العام المقبل.