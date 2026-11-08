وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم استهداف محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلوفولت في مقاطعة جيتومير غربي أوكرانيا، مشيرة إلى أن المحطة المستهدفة كانت تزود منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية بالكهرباء.

كذلك أعلنت الدفاع الروسية استهداف سفينة حاويات في البحر الأسود جنوب غربي أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة أن القوات الروسية تواصل استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود في أوكرانيا، التي تُستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية، إلى جانب سفن بحرية تُستخدم لنقل شحنات عسكرية.

من ناحيتها، أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 725 هجوما على 53 منطقة سكنية في مقاطعة زابوريجيا.