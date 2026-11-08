أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 5.7درجات، في حين أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوته بلغت 5.5 درجات. كما تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية أقل شدة في أعقاب الهزة الرئيسية.

وقع الزلزال، الذي هز المنطقة في الساعة 1:04 صباحا، على عمق نحو 40 كيلومترا تحت سطح الأرض في محافظة شيزوكا.

وامتد تأثيره ليشمل مناطق واسعة قرب محافظة يتشي، من بينها مدينة هاماماتسو، والعاصمتان القديمتان كيوتو ونارا، ومحافظة ياماناشي التي يقع فيها جبل فوجي، إضافة إلى محافظة جيفو.

وأشارت التقييمات الرسمية إلى أن المسافة كانت كافية بحيث لم يشعر سكان العاصمة طوكيو بالزلزال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يابانية، نوافذ متاجر محطمة وشظايا زجاج متناثرة في الشوارع، فضلا عن أكوام من الكتب سقطت من رفوف إحدى المكتبات، وسط أنباء عن إصابة أشخاص تعثروا على السلالم أثناء محاولتهم الفرار من المباني.

وفي إجراء احترازي، بدأت قطارات "شينكانسن" السريعة تسير بسرعات أبطأ في المناطق المتضررة، وذلك تجنبا لأي أضرار محتملة على السكك الحديدية التي تسير عليها.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تقع في منطقة معرضة للزلازل بشكل كبير، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الهزات بصورة متكررة.