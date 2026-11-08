صحيفة "وول ستريت جورنال"، وصفت الخطوة بأنها "غير تقليدية" وأثارت جدلاً واسعا.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن دانا وايت العظيم، المقاتل والمحارب الشرس، قد عُرض عليه منصب السكرتير الصحفي للولايات المتحدة".

من جانبه، أكد دانا وايت، خلال مؤتمر صحفي خاص في مقر المنظمة، أنه يعتزم لقاء ترامب، الاثنين، في واشنطن لمناقشة العرض، لكنه تجنب الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان سيقبل المنصب، مكتفيا بالقول: "لدي بالفعل الكثير من الأعمال".

وفي تطور لاحق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن وايت رفض عرض ترامب لتولي المنصب.

وأوضحت الشبكة أن وايت أكد، خلال المؤتمر الصحفي، عزمه السفر إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب، لكنه ظل متحفظا بشأن قبول العرض، وسط تقارير تشير إلى أن مساعدي الرئيس تعاملوا مع الأمر في البداية على سبيل المزاح.

ويأتي هذا العرض في وقت يظل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شاغرا منذ مغادرة كارولين ليفيت في أغسطس الماضي، بعد أن تولته كاتي زاكاريا لفترة قصيرة استمرت 5 أيام فقط.

ويأتي العرض المثيل للجدل، في ظل الحديث عن موجة من التغييرات في الإدارة الأميركية، عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

وفي أحدث التعيينات، أعلن ترامب، الجمعة، اختيار ستيفن ميلر خلفاً للمستشارة سوزي وايلز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.