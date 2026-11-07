وقال ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن العظيم دانا وايت، المقاتل والمحارب الشرس، عُرض عليه تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "طلبت منه أن يصطحب معه مجموعة من المساعدين، رغم أن بعضهم ليسوا من مواطني بلادنا"، مشيرا إلى أسماء إسلام ماخاشيف، وخبيب نورمحمدوف، وجاستن غايتجي، ودانيال كورمييه، وأماندا نونيز، وكيلا هاريس.

وتابع: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا في مواجهة اليسار المتطرف المجنون"، مضيفا أن دانا وايت سيكون "متحدثا باسم البيت الأبيض لا مثيل له".

واختتم ترامب منشوره بالقول: "دانا، أرجوك اقبل المنصب!".

وكان ترامب قد أقال كاتي زكاريا من منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب خلفا لكارولين ليفيت.

وقال ترامب، عقب إقالتها، إنه شجعها على إعادة النظر في الاستمرار في الوظيفة، موضحا أنه أبلغها قائلا: "بصراحة، لو كنت مكانك، لأعدت النظر في الأمر.. يا كاتي، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ لا أعتقد أنك بحاجة إليه".

وأثار تعيين زكاريا جدلا واسعا، لا سيما بعد ظهورها الأول أمام وسائل الإعلام، والذي واجه انتقادات بسبب أدائها خلال الإحاطة الصحفية.

كما زادت حدة الجدل عقب تداول تقارير إعلامية تحدثت عن شبهات تتعلق بمؤهلاتها القانونية، واحتمال تقديمها نفسها على أنها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان المحاماة في ولاية كاليفورنيا عام 2011.