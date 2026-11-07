وأوضحت النيابة، ردا على استفسار وكالة فرانس برس، أن التحقيق يسعى إلى كشف هوية أصحاب الرسائل وبيان طبيعة صلاتهم المحتملة. ولم تسم جهة أجنبية بعينها.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن، الجمعة، تلقي 4 إنذارات تتعلق بطائرات في الأجواء الفرنسية. وهبطت ثلاث منها في مطار أورلي قرب باريس، والرابعة في بوردو، وجميعها بسلام، وفق مصدر مطلع. وأجرت فرق إزالة المتفجرات عمليات تفتيش أمنية للطائرات.

وفي واقعة أخرى، تسبب بلاغ كاذب في تحويل مسار طائرة تابعة لشركة "إير لينغوس" إلى مدينة إيفرو الفرنسية.

وجاءت الإنذارات الفرنسية ضمن سلسلة من البلاغات الكاذبة التي طالت خلال الأسبوع رحلات تجارية في أوروبا ومؤسسات إعلامية في إيرلندا. واستدعت بعض البلاغات تغيير مسارات طائرات أو مرافقتها بمقاتلات، ثم إخلاءها وتفتيشها بعد الهبوط.