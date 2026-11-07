وأوضح رئيس مجلس الجزيرة ألبيديو أرماس، في حديث للتلفزيون الإسباني، أن الارتفاع الحاد في أعداد الوافدين دفع السلطات إلى إعلان الطوارئ لتنسيق الاستجابة مع الجهات الحكومية. وأضاف أن المسؤولين يبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة للمهاجرين، واصفا الظروف في مستشفى الجزيرة بأنها "غير ملائمة".

وتشهد جزر الكناري عادة زيادة في أعداد الوافدين خلال هذه الفترة من العام، حين تكون ظروف الإبحار مواتية. لكن السلطات المحلية حذرت من عاصفة متوقعة ليل السبت قد تجعل العبور أشد خطورة على المهاجرين الذين ما زالوا في عرض البحر.

وفي وقت سابق من الأسبوع، عُثر على جثتي مهاجرين على متن قارب كان يحاول الوصول إلى الأرخبيل. ويُعتقد أن خمسة آخرين لقوا حتفهم خلال الرحلة، بحسب روايات ناجين.

ويأتي الارتفاع الأخير في إل هييرو بعدما سجل الأرخبيل تراجعا في أعداد الوافدين بحرا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. فبحسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية التي أوردتها وكالة فرانس برس، وصل 13 ألفا و327 مهاجرا إلى جزر الكناري بين مطلع يناير ونهاية أكتوبر، بانخفاض 5.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الأرخبيل قد سجل في 2024 عددا قياسيا تجاوز 46 ألف وافد.