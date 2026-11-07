وقالت القيادة الوسطى، في بيان، إن قائدها الأدميرال براد كوبر وجه بتشكيل " قوة المهام البوابة الحديدية"، وهي وحدة تضم نحو 20 موظفا مدنيا وعسكريا، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها.

وأضاف البيان أن القوة الجديدة ستتولى التنسيق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لمنع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن تدفقات الأموال غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

ونقل البيان عن كوبر قوله: "إن إنشاء قوة المهام البوابة الحديدية يعزز نجاح حصارنا البحري المحكم على إيران"، مضيفا أن "تعزيز التعاون بين القيادة الوسطى وشركائنا في الوكالات الحكومية الأميركية سيزيد من تقييد قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية".

وأشار البيان إلى أن الحصار البحري الأميركي منع إيران، خلال الأشهر الماضية، من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، مؤكدا استمرار تطبيق إجراءات صارمة في البحر على جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.