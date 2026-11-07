ويشارك في التدريب، الذي يستمر 3 أيام وينتهي، الأحد، مسؤولون من حكومة مقاطعة هوكايدو وبلديات معنية ومكتب رئيس الوزراء. ويتضمن التدريب تنفيذ مناورات ميدانية في محطة توماري، للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريب نحو 8500 من السكان المحليين، بحسب وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء.

ويفترض سيناريو التدريب وقوع زلزال قبالة الساحل الغربي لمقاطعة هوكايدو، يتسبب في تعطل معدات المفاعل النووي رقم 3 في المحطة، وخروج نظام التبريد الخاص به عن الخدمة.