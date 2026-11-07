وأوضح تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نشر البيانات يعرضه وأسرته لـ"تهديدات وترويع". ولم يكشف عن طبيعة المعلومات المنشورة أو يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراءها.

وأكد الوزير أنه سيواصل عمله رغم التهديدات، وسيسعى إلى تعزيز التعاون لمواجهتها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

تأتي تصريحات تاياني عقب سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود متفجرات على متن طائرات عدة في أوروبا تسببت في تحويل مسار الرحلات، وتضمنت أيضا تهديدات ضد عاملين في شبكات البث، وكذلك هجمات سيبرانية على أنظمة التبريد في متاجر البقالة، وعمليات اقتحام بواسطة طائرات مسيرة.