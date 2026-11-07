ورفض كليتشكو هذه الاتهامات، متسائلا في منشور على "تلغرام": "كيف كان يُفترض بالعاصمة أن تحول دون تنفيذ العملية الروسية الخاصة ضد قطاع الطاقة الأوكراني؟"

وقال زيلينسكي بلهجة غاضبة في منشور على تطبيق "تلغرام"، الجمعة: "هذه نتائج عدم تنفيذ القرارات على مستوى المدينة للاستعداد لموسم التدفئة، فضلاً عن العملية الروسية التي تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني".

وكتب زيلينسكي عن الوضع في كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة: "التحديات خطيرة للغاية".

وقال إن الحكومة تتخذ تدابير إضافية لمساعدة المتضررين، مضيفاً أنه جرى التوصل إلى اتفاقات جديدة مع ألمانيا وإسبانيا لتوريد مولدات كهرباء وكابلات ومعدات أخرى.

وأوضح زيلينسكي: "ناقشت هذا الأمر مع رؤساء الدول والحكومات وممثلي الشركات خلال جولاتي الخارجية".

هجمات جديد على كييف

واليوم السبت، قال عمدة كييف إن الهجمات (الروسية) الليلية ألحقت أضراراً بمنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وجيتومير.

وتواجه العاصمة كييف وضعاً بالغ الصعوبة في إمدادات الكهرباء، ما يؤثر بدوره على عمل شبكات التدفئة والمياه في المدينة.

وتعمل فرق الطاقة والخدمات البلدية على إعادة هذه الخدمات إلى السكان.

كذلك تواجه مدن رئيسية أخرى وهي دنيبرو وخاركيف وأوديسا والمناطق المحيطة بها، مشكلات مماثلة، إلى جانب مناطق جيتومير وسومي وتشيركاسي وبولتافا وفينيتسا.