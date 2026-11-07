ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، جرى الاعتقال مساء الخميس بعدما اقترب ضباط من جهاز الخدمة السرية من رجل "كان يتصرف على نحو مريب داخل سيارة متوقفة".

وقال مسؤولون أميركيون إن المشتبه به، ويدعى روني كرينوس، تحدث بعد ذلك عن "أصوات في رأسه كانت تأمره بالتوجه إلى واشنطن وقتل الرئيس".

وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الضباط أن السيارة التي كان يستقلها المشتبه به مبلغ عن سرقتها، وأن بحوزته 3 أسلحة نارية مختلفة وعشرات الطلقات.

وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة اعتقالات نفذها جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ قانون أخرى ضد أشخاص هددوا حياة ترامب أو أفراد أسرته، منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.

ووصف البيان كرينوس بأنه مهاجر من فنزويلا يقيم في البلاد بصورة غير قانونية، بعدما دخل الولايات المتحدة عبر تكساس في مارس 2024.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم توجيه اتهامات إليه، وإنه لا يزال قيد الاحتجاز.

ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا، وأحال الأمر بدلا من ذلك إلى وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية الأميركي.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في البيان: "بفضل ضباط جهاز الخدمة السرية الشجعان، تم اعتقال هذا الأجنبي المقيم بصورة غير قانونية قرب البيت الأبيض، وكان في سيارته 3 أسلحة نارية، قبل أن يتمكن من إيذاء أي شخص".