وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال إيجاز صحفي في بكين، إن الصين "تتواصل مع الأطراف المعنية بشأن لقاء بين رؤساء الدول الثلاث".

ولم يتم تاكيد شيء بعد، لكن اللقاء بين القادة الثلاثة قد يعقد هذا الشهر على هامش قمة إقليمية في مدينة شنتشن جنوبي الصين.

وقالت سون يون، مديرة برنامج الصين في مركز "ستيمسون" الأميركي للأبحاث: "أعتقد أن اللقاء سيعقد. والسؤال هو شكل اللقاء ومضمونه. الصين تريد الصورة لكن من دون تحمل التكاليف".

وتستضيف بكين هذا العام قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وهو تكتل يضم 21 عضوا، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى شنتشن للقاء شي للمرة الثالثة هذا العام، من أجل الحفاظ على هدنة تجارية هشة من المقرر أن تنتهي في يناير المقبل.

وفي مؤشر على استمرار التوترات، حث الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بكين، خلال اتصال عبر الفيديو يوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، على اتخاذ "إجراءات ملموسة لتنفيذ تعهداتها السابقة بالكامل، خاصة ما يتعلق بالمشتريات الزراعية والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية"، وفقا لبيان صادر عن مكتب غرير.