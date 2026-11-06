وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أبلغت ولاية بنسلفانيا عن تسجيل الوفاة السادسة المرتبطة بالحصبة ‌فيها هذا العام.

كما أبلغت كل من نيويورك وويسكونسن عن وفاة واحدة في ‌كل منهما.

مع ‌ذلك، لم تسجل المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سوى 4 حالات وفاة مرتبطة بالحصبة في 2026، ولم تحدد أماكن وقوعها.

وكانت المراكز قد أبلغت ‌عن 3 وفيات خلال عام 2025.

و‌ذكرت مراكز ⁠السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم الإبلاغ عن 43 بؤرة تفش جديدة هذا العام.

وأشارت بيانات المراكز إلى أن عدد حالات ⁠دخول المستشفيات بسبب ‌الحصبة على صعيد البلاد هذا العام بلغ 562 ⁠حالة، وهو ما يمثل 11 بالمئة من إجمالي الإصابات ⁠المسجلة.

وسجلت 2132 إصابة لدى أشخاص تبلغ أعمارهم 20 عاما فأكثر، تلاها 2104 حالات في ⁠الفئة العمرية بين 5 و19 عاما، و908 إصابات بين أطفال دون سن الخامسة.

وهناك 38 حالة لم يعرف تصنيفها العمري.

وأظهرت بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت بين أشخاص لم يتلقوا التطعيم، أو لم يعرف ما ‌إذا كانوا تلقوا التطعيم أم لا، إذ شكلوا 96 بالمئة من الحالات خلال العام الجاري.