وأضاف زيلينسكي، عبر تطبيق "تيليغرام": "استهداف قطاع تكرير النفط الروسي مستمر ردا على الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية".

وأفاد مسؤولون روس بوقوع عدة ضربات استهدفت مواقع في صناعة النفط الروسية خلال الأسبوع الماضي، من دون أن تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عنها صراحة.

يأتي هذا في وقت قلل فيه الكرملين من سقف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحراز تقدم نحو اتفاق وصفه بأنه "كبير وجميل"

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن موسكو لم تلمس حتى الآن أي استعداد من جانب أوروبا لمناقشة مستقبل الأمن في القارة.