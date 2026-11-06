وقال جاستن بالوكو، رئيس المجموعة، لوكالة أسوشيتد برس، إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" تقف وراء الهجوم، مضيفا: "حتى الآن، أحصينا 33 جثة وأكثر من 50 منزلا اشتعلت فيها النيران، إلى جانب أشكال أخرى مختلفة من الدمار المادي".

وأجبر الهجوم سكان القرية على الفرار إلى مناطق أخرى من الإقليم، الذي يشهد تفشيا لفيروس إيبولا يوصف بأنه الأسرع انتشارا في التاريخ.

وتُعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" جماعة مسلحة ينشط مقاتلوها في المنطقة، ويشنون هجمات متكررة على المدنيين، فيما لا يُعرف على وجه الدقة عدد عناصرها.

وتأسست الجماعة في أواخر تسعينيات القرن الماضي في أوغندا المجاورة، قبل أن ترتبط بتنظيم داعش عام 2019.