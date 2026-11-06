وذكرت هيئة البث الأيرلندية على موقعها الإلكتروني، أنه جرى إخلاء مبانيها في دونيبروك في دبلين بعدما تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنبلة.

وتتواجد الشرطة في الموقع، وتبث الهيئة الآن البرامج المسجلة مسبقا لبعض الوقت، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

من جانبها، قالت صحيفة "أيريش إندبندنت" إنها قامت بإجلاء عامليها بعدما تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني تحمل تهديدا أيضا.

وأضافت أنه جرى إجلاء العاملين في إذاعة "نيوزتوك راديو" أيضا وكذلك العاملين في "فيرجين ميديا".

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن عبر راديو هيئة البث الأيرلندية إن "الأمر مقلق للغاية ونحن نأخذ التهديد على محمل الجد".

وتأتي التهديدات قبل اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في دبلن الأسبوع المقبل والذي سوف يحضره 50 مسؤولا من مختلف أنحاء القارة.