وأعلن ترامب الثلاثاء على نحو مفاجئ، إنهاء مساعدات سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليارات دولار، وذلك في يوم انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز": "نقدم لإسرائيل أربعة مليارات دولار سنويا، وقد توصلنا قبل أشهر إلى اتفاق على وقفها".

وأكّد ترامب أن نتنياهو "موافق" على ذلك، مضيفا: "إسرائيل بلد مزدهر جدا. إنهم لا يحتاجون إليها"، قبل أن يستدرك قائلا: "سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك"، وفقما نقلت "فرانس برس".

مكتب نتنياهو يعلّق

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا نشره على حسابه في "إكس"، جاء فيه: "لطالما حظيت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد استخدمتها إسرائيل للدفاع عن نفسها، وكذلك لمواجهة الأعداء الذين يهددون الولايات المتحدة والغرب".

وأضاف البيان: "اليوم، تتمتع إسرائيل باقتصاد قوي ومستقر. ويعكس التحول الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب من المساعدات إلى الشراكة قوة العلاقات بين بلدينا وتطورها، وقدرتها على التكيف والحفاظ على متانتها بمرور الوقت".

وتبلغ قيمة المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل بموجب الاتفاق 38 مليار دولار على عشرة أعوام، بينها 33 مليارا لتمويل شراء أسلحة وخمسة مليارات للدفاع المضاد للصواريخ.

وبدأ تنفيذ اتفاق المساعدات عام 2019، بعدما وقّعه قبل ذلك بثلاث سنوات سلف ترامب، الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وكان نتنياهو قد أعرب سابقا عن رغبته في إنهاء اعتماد إسرائيل على الدعم المالي لحليفتها الولايات المتحدة، حيث قال في مايو لقناة "سي بي إس" الأميركية، إنه يعتزم خفض هذا الدعم إلى "الصفر".

وأظهرت دراسة أكاديمية نشرت العام الماضي أن الولايات المتحدة في ظل إداراتي جو بايدن وترامب، قدمت 7.21 مليار دولار على الأقل كمساعدات عسكرية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023.