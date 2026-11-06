وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "انهارت سوق الأسهم اليوم لأن الديمقراطيين حققوا فوزا كبيرا الثلاثاء. من المحزن جدا رؤية ذلك، وليس لديكم سوى أنفسكم لتلوموها"، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يومين فقط من تكبد الحزب الجمهوري هزيمة تاريخية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وشهدت الأسهم الأميركية انخفاضا حادا خلال تعاملات الخميس، إذ تراجع مؤشر "ناسداك"، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بأكثر من 5 بالمئة، وسط موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن مستقبل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك مراكز البيانات الضخمة التي توفر البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات.

وتأتي هذه المخاوف في أعقاب ما وصف بـ"الموجة الزرقاء" في انتخابات الثلاثاء، في إشارة إلى المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون، والتي أوصلت إلى السلطة مرشحين خاضوا حملاتهم الانتخابية على أساس فرض قيود على الذكاء الاصطناعي وتنظيم استخدامه.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي هذه التوجهات السياسية إلى فرض تشريعات وقيود جديدة قد تؤثر في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي واستثماراته المستقبلية.

وواصلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعها خلال التداولات التي سبقت افتتاح جلسة الجمعة، في وقت سجلت فيه الأسواق الآسيوية أيضا انخفاضات واسعة.

وتشير هذه التطورات إلى احتمال تعرض الأسواق ليوم آخر من التقلبات الحادة والخسائر خلال تعاملات الجمعة، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية والسياسية لنتائج الانتخابات الأميركية.