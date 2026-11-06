وجاءت الدعوة في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر.

وبحسب تقارير صحفية اطلعت على الرسالة، رأت ميلوني أن تعدد اللقاءات وصيغ التفاوض يضعف مصداقية الأوروبيين، ويمنح الأطراف الراغبة في استمرار الحرب فرصة للاستفادة من غياب التنسيق.

مقعد واحد وتفويض واضح

طالبت ميلوني بحسم هوية من يجلس إلى طاولة المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي، والتفويض الذي يمنحه قادة الدول الأعضاء.

وأوضحت أنها لا تسعى إلى دور خاص لنفسها أو لإيطاليا، وإنما إلى قرار جماعي ينظم التمثيل الأوروبي ويحدد المسؤوليات في مسار تتداخل فيه مبادرات دول ومؤسسات وتحالفات مختلفة.

واستشهدت باجتماعات عقدت في ميامي وأوسلو، ومحادثات في بروكسل، إلى جانب اتصال أجراه الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبرت أن استمرار التحرك بهذه الطريقة قد يدفع أوروبا إلى موقع هامشي في المفاوضات، رغم ارتباط نتائج الحرب بمستقبل أمنها.

من دبلن إلى قمة ديسمبر

اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية إدراج المسألة على جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي، المقرر في دبلن يوم 13 نوفمبر، تمهيدا لاتخاذ قرار رسمي خلال قمة ديسمبر.

ودعت إلى التشاور مع بريطانيا والنرويج وشركاء أوروبيين آخرين معنيين بالمفاوضات، بما يساعد على تنسيق الموقف الأوروبي الأوسع.

وفي رده، وافق كوستا على ضرورة أن تتحرك أوروبا بتماسك ووحدة، وشدد على أن مؤسسات الاتحاد تمثل مصالحه وفقا للمعاهدات المنظمة لعمله.

ويعكس هذا الرد اتفاقا على أهمية توحيد الموقف، فيما تبقى كيفية تنظيم التمثيل والتفويض المطروح للمفاوضات قيد النقاش بين القادة.

محادثات مرتقبة في أبوظبي

تأتي المراسلات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن لجمع الوفدين الروسي والأوكراني في أبوظبي.

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أعلن التخطيط لعقد المحادثات يومي 10 و11 نوفمبر، بحسب رويترز، لمناقشة إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية وخفض التصعيد.

كما استضافت بروكسل اجتماعات بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية ومؤسسات دولية، تناولت خطط التعافي الاقتصادي والضمانات الأمنية.

وتضع هذه المسارات المتزامنة مسألة التنسيق الأوروبي في صدارة النقاش، قبل اجتماع دبلن الذي تريد ميلوني أن يمهد لحسم من يتحدث باسم الاتحاد وبأي صلاحيات.