وقام المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، مساء الخميس، ببث صور عملاقة للمستشار ميرتس على واجهة أحد مقرات البرلمان، رافقتها هتافات ساخرة كتب عليها "قمة المناخ بدون ميرتس" و"سنُري ميرتس كيف يبدو المستقبل".

وفي بيان صادر عن الحركة، حملت الناشطين المسؤولية الكاملة للمستشار، وجاء في البيان: "تكرار ميرتس قرار عدم الحضور يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يبالي بمستقبل الأجيال الشابة. المستشار تخلينا، لكننا بالمقابل لن نتخلى عن مستقبلنا أبدا".

وأعلنت الحركة عزمها تنظيم موجة احتجاجات أوسع تشمل أكثر من 70 موقعا في مختلف الولايات الألمانية يوم 13 نوفمبر الجاري.

أما عن موقف الحكومة، فقد امتنع المتحدث الرسمي في برلين عن توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت ميرتس للانسحاب من الحدث العالمي، مكتفيا بعبارة فضفاضة مفادها أن "جدولة المواعيد تخضع دائما لمصالح واعتبارات متباينة".

ويستعد العالم لانطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" يوم الاثنين المقبل في مدينة أنطاليا التركية، على مدى أسبوعين.

ويجمع الحدث ممثلي ما يقارب 200 دولة لمناقشة خطط الحد من الاحتباس الحراري وتوفير الدعم المالي للدول النامية، وسط مشاركة متوقعة لعشرات الآلاف من الدبلوماسيين والإعلاميين وممثلي جماعات الضغط.