كوشنر قال، الخميس، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن واشنطن تعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لإيجاد "حلول عملية" تنهي الحرب وتضع الأسس لسلام مستدام، مضيفا أن الهدف هو معالجة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف من خلال "ترتيبات عملية متفق عليها بشكل متبادل" تقلل من مخاطر نشوب صراعات مستقبلية.

وكشف المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن الأسبوع المقبل سيشهد في أبوظبي أولى جولات المحادثات الثلاثية بشأن السلام، بمشاركة أوكرانيا وروسيا، وهي الأولى من نوعها منذ فبراير الماضي. وأوضح أن واشنطن عملت مع كلا الطرفين على صياغة "مقترحات جادة" تضمن أن تكون هذه المحادثات جوهرية ومثمرة قدر الإمكان.

وشدد كوشنر على أن الرئيس دونالد ترامب جعل تحقيق السلام "أولوية قصوى"، وأن التركيز ينصب حاليا على إنجاز "العمل الدقيق والشاق" اللازم لتحويل هذا الهدف إلى اتفاق شامل ودائم.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، بعد سلسلة من المحادثات المتعثرة.

وكانت العلاقات بين واشنطن وكييف قد شهدت توترا حادا في أكتوبر الماضي على خلفية صفقة الديزل الروسي واتهامات أوكرانية لواشنطن بتقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية وخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

غير أن التوتر تراجع بعد محادثات جمعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مبعوثين أميركيين في أوسلو يوم 20 أكتوبر.

وتأتي جولة مباحثات أبوظبي المرتقبة في ظل استمرار الخلافات بشأن قضايا الأراضي والضمانات الأمنية، وسط ترقب دولي لنتائجها.