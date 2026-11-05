وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، : "ستشهدون الكثير من الأمور خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. نجهز لتنفيذ الكثير من الأمور".

وشدد على أن إيران"لا تفعل شيئا بخصوص برنامجها النووي من دون موافقتنا".

وأوضح أن طهران تحتاج إلى فترة 25 عاما كي تعيد بناء ما دمرته الحرب.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تجري فيه مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية، سعيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر.

وقبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن "اتفاقا مع طهران قد يحدث"، مضيفا أن "إيران تريد تسوية في أقرب وقت ممكن".

كما تدور تكهنات في أوساط دبلوماسية وإعلامية، بوجود خطة أميركية لتوجيه ضربات لإيران، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.