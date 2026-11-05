وذكرت القائمة، في بيان رسمي، أنها ستنقل مساء الخميس، قرارها إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأوضحت القائمة أن القرار جاء "استكمالا للدعم الشعبي الواسع الذي تلقيناه من جمهورنا، واستجابة للمطلب الشعبي بمنع نتنياهو وحكومته من العودة إلى السلطة، وانطلاقا من التزامنا بوعدنا باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحقيق هذه الغاية".

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس القائمة العربية الموحدة "رعم" منصور عباس وحزبه أوصيا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.