وفي مجلس الشيوخ، ضمن الديمقراطيون 54 مقعدا مقابل 44 للجمهوريين، مع بقاء سباقي ألاسكا وميسيسيبي من دون حسم. ويمكن أن ترتفع حصتهم إلى 56 مقعدا إذا حسموا السباقين المتبقيين.

وكان الناخبون قد اختاروا جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، إلى جانب 35 عضوا من مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد.

وقبل الانتخابات، كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب بـ218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.

وتضع النتائج الرئيس دونالد ترامب أمام كونغرس تسيطر عليه المعارضة خلال العامين الأخيرين من ولايته، ما يمنح الديمقراطيين القدرة على عرقلة مشروعاته التشريعية، والتحكم في لجان الكونغرس، وفتح تحقيقات بشأن قرارات إدارته.