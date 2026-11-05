ويضع انتقال السيطرة على الكونغرس ملفات الإنفاق والحرب مع إيران والرعاية الصحية في صدارة الخلاف بين الحزبين خلال العامين المتبقيين من ولايته.

وربط عضو الحزب الديمقراطي نعمان أبو عيسى نتائج الانتخابات باتساع السخط الشعبي على سياسات الإدارة، خصوصا الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط والسلع.

في المقابل، رأى عضو الحزب الجمهوري نيقولا شحوذ، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن خسارة المجلسين ستفرض قيودا على ترامب، خصوصا في الشأن المالي، مع احتفاظه بصلاحياته التنفيذية.

الفيتو والإنفاق

قال شحوذ إن تلويح ترامب بالفيتو لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث عن استخدامه قبل الانتخابات بيومين، بعدما توقع خسارة الأغلبية.

واعتبر أن أثر النتائج سيختلف من ملف إلى آخر، إذ يستطيع الرئيس اتخاذ بعض القرارات ضمن صلاحياته التنفيذية، بينما يحتاج إلى موافقة الكونغرس على تمويل المشروعات الكبرى.

ورفض شحوذ تحميل ترامب مسبقا مسؤولية أي تعطيل، معتبرا أن الديمقراطيين قد يدفعون ثمنا سياسيا إذا عرقلوا عمل الإدارة خلال العامين المقبلين. لكنه أقر بأن خسارة مجلس النواب كانت متوقعة، فيما تستدعي خسارة مجلس الشيوخ مراجعة أوسع لسياسات الحزب الجمهوري.

أما أبو عيسى، فاعتبر الفوز تفويضا للديمقراطيين للدفاع عن مطالب الناخبين، وقال إن أولوياتهم تشمل توسيع الرعاية الصحية ودعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والعمل على وقف الحروب.

الحرب والأسعار في حسابات الناخبين

ورأى أبو عيسى أن الغضب من سياسات الإدارة خلال العامين الماضيين انعكس في التصويت، مستشهدا بالتحولات التي قال إن ولايتي كانساس وتكساس شهدتاها.

ووضع الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط والسلع في صدارة العوامل التي دفعت الناخبين إلى مراجعة خياراتهم.

واتفق شحوذ على أن الحرب وأسعار النفط تؤثران في المزاج الانتخابي، لكنه رأى أن التحول الأبرز جاء من المستقلين والناخبين الوسطيين الأكثر تأثرا بالأسعار، بينما بقي تأييد ترامب قويا داخل القاعدة الجمهورية، بحسب استطلاع أشار إليه. وتوقع انتهاء الحرب قريبا، من دون استبعاد ضربة عسكرية إذا لم تتراجع طهران.

الصحة والهجرة على طاولة الخلاف

وفي ملف الرعاية الصحية، انتقد شحوذ نظام "أوباما كير"، قائلا إن قسط التأمين الصحي له ولأسرته ارتفع إلى خمسة أمثاله. وأعرب عن أمله في التوصل إلى نظام أفضل عبر التفاوض مع الديمقراطيين. وفي ملف الهجرة، رفض اتهام ترامب بالعنصرية، وشدد على تطبيق القانون على الجميع، مع معارضته فتح الحدود أمام مزيد من المهاجرين.

في المقابل، اتهم أبو عيسى ترامب برفض نظام الرعاية الذي قدمه الرئيس السابق باراك أوباما دون طرح بديل، وقال إن الديمقراطيين يسعون إلى نظام يضمن العلاج ويحد من تكاليفه.

وأضاف أن حزبه سيعمل على وقف ما وصفه بالملاحقات والمضايقات التي تطال مهاجرين وأميركيين من أصول لاتينية وأفريقية وغيرهم من غير البيض.

حسابات الرئاسة في 2028

وربط شحوذ فرص تغيير المسار التنفيذي بانتخابات الرئاسة في نوفمبر 2028، معتبرا أن فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض سيغير موازين القوة بدرجة أكبر من سيطرتهم الحالية على الكونغرس.

وأشار إلى اتساع الخلاف بين الحزبين بشأن قضايا اجتماعية، بينها الإجهاض وحقوق مجتمع الميم.

أما أبو عيسى، فرأى أن نتائج التجديد النصفي تحد من نفوذ سياسات ترامب، مشيرا إلى اعتراضات على توجهاته داخل المعسكر الجمهوري.

وتوقع أن تطال المساءلة الرئيس ووزير الدفاع بشأن الحرب مع إيران، التي قال إن الإدارة خاضتها دون استراتيجية خروج واضحة أو تصور محدد لتحقيق النصر.