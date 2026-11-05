وأوضحت الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية، ستقدم مقترحا إلى البرلمان لتمديد فترة انتشار الوحدة في الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2026.

وبموجب المقترح، ستمدد الوحدة نطاق عملياتها من خليج عدن إلى المياه الواقعة جنوب سلطنة عمان في بحر العرب، مما يضاعف نصف قطر عملياتها ليشمل مسافة تقارب 1930 كيلومترا.

وستعزز الوحدة بطائرة دورية بحرية من طراز "بي-8 إيه"، وفريق للتخلص من الذخائر المتفجرة، وأنظمة آلية لإزالة الألغام، وذلك بهدف حماية السفن التجارية وضمان سلامة الملاحة في المنطقة.

وسيضاف 75 فردا إلى الوحدة، ليرتفع إجمالي عدد أفرادها إلى 395، في حين ستُمدد فترة انتشارها حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك رهنا بموافقة البرلمان.

تُعد وحدة "تشونغهاي" قوة بحرية كورية جنوبية منتشرة في الخارج منذ عام 2009، وتتمركز في خليج عدن قبالة سواحل الصومال، حيث تتولى مهام مكافحة القرصنة ومرافقة السفن التجارية. وتضم الوحدة حاليا مدمرة تزن 4400 طن، ومروحية بحرية، وما يصل إلى 3 زوارق سريعة، ونحو 320 فردا.

ويأتي قرار التوسع في وقت تواجه فيه المنطقة تصاعدًا في أنشطة القرصنة، إذ ارتفعت الحوادث المبلغة من 11 حادثا في 2025 إلى 36 حادثا حتى الآن هذا العام، مع امتداد نشاط القراصنة نحو المياه جنوب عُمان.

وتؤكد الوزارة أن التوسع "لا يعنى انخراط كوريا الجنوبية في الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة"، مشددة على أن الوحدة ستعمل "فقط في المياه جنوب عُمان، خارج مضيق هرمز"، وستبقى تحت قيادة هيئة الأركان المشتركة الكورية.

ومع ذلك، أشار مسؤولون إلى أن نشر فريق إزالة الألغام والأنظمة الآلية سيساعد في اكتساب خبرة لمهام محتملة مستقبلية تتعلق بتطهير الألغام في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.