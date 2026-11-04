وخلال المنتدى الاقتصادي للحزب الاشتراكي في برلين، مساء الأربعاء، قال كلينغبايل إنه يربط نتائج الانتخابات الأميركية بالأمل في "أن تتغير الأمور الآن، وأن تصبح أفضل"، مضيفا: "ينبغي لنا الآن أن نستفيد من هذه الفرصة لنحقق شيئا ما".

وأوضح أنه يتعين الآن إجراء محادثات مع الديمقراطيين و"القوى العقلانية" داخل الحزب الجمهوري لبحث سبل صياغة سياسة تجارية بدون أعباء الرسوم الجمركية، وإنهاء الحرب على إيران واستعادة أمن الطاقة، إلى جانب سبل حماية أوكرانيا.

وقال كلينغبايل: "هذه مهمة ينبغي لنا أن نضطلع بها معا بصفتنا قوى تنتمي إلى ضفتي الأطلسي، وهذا ما أتمناه أيضا من الديمقراطيين في الولايات المتحدة في هذه المرحلة"، مضيفا: "يدنا ممدودة، وستظل كذلك دائما".