وقال ترامب إن "مسألة إيران" كانت أمرا اضطر إلى القيام به، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض عن أعمال بناء قاعة الاحتفالات، عقب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

وأكد ترامب أنه لا يفكر في تغيير وزير الدفاع بيت هيغسيث رغم إحباط الناخبين من الحرب مع إيران.

واعتبر ترامب أنه لو كان اسمه مدرجا على بطاقة الاقتراع، لفاز الجمهوريون، لكنه أقر بأن الحزب لم يتمكن من نقل هذا التأييد إلى مرشحيه.

وأضاف أن خسارة الانتخابات كانت، إلى حد كبير، نتيجة للحرب مع إيران.

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه على الأرجح سينسجم مع الديمقراطيين، محذرا في الوقت نفسه من أن الحزب الديمقراطي سيلحق به "الدمار" إذا حاول عزله.