وقال شومر للصحافيين: "هذه الحرب يجب أن تتوقف. يجب أن تنتهي"، مشيرا إلى أن "سلطة التحكم في الإنفاق" التي يتمتع بها الكونغرس "إحدى الوسائل لردع رئيس يخوض حربا من دون موافقة الشعب الأميركي".

وفي سياق متصل، أرجع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب مع إيران.

وفي منشور مطول عبر الإنترنت، بدا أن فانس يحاول النأي بنفسه عن نتائج الانتخابات التي اعتُبرت استفتاء على أداء الرئيس دونالد ترامب، وشهدت خسائر واسعة للجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد.

وقال فانس: "السبب وراء خسارتنا هو الحرب".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون القول إنها كانت تستحق العناء، وإن خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمنا مقبولا، فلتقولوا ذلك. دافعوا عن أنها كانت تكلفة تستحق الدفع. وسواء اتفقتم أم اختلفتم، فهذا على الأقل موقف يتسم بالصدق".